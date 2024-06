Mecz Szwajcaria - Niemcy online. Rozpędzeni gospodarze turnieju chcą sięgnąć kompletu zwycięstw. Gdzie oglądać? Transmisja w tv na żywo

Reprezentacja Niemiec w dwóch meczach nie dała najmniejszych szans swoim rywalom. Najbardziej dotkliwie przekonała się o tym Szkocja, która uległa na Allianz Arenie, aż 1:5. Później Węgry przyjęły tylko dwie bramki, nie strzelając żadnej.

Jamal Musiala zdobył w drugim meczu turnieju - drugą bramkę. Młody piłkarz Bayernu Monachium wydaję się, że do samego końca może się bić o koronę króla strzelców. Julian Nagelsmann na przedmeczowej konferencji prasowej tłumaczył dziennikarzom, co budzi jego obawy przed niedzielna rywalizacją. Kartki? Kontuzje? W żadnym wypadku!

Gdzie oglądać mecz Szwajcaria - Niemcy?

Były trener Bayernu martwi się o... stan murawy na Deutsche Park we Frankfurcie nad Menem.

- Częścią naszej strategii i jednym z elementów składowych sukcesu jest zaufanie. To ważniejsze niż ewentualne żółte kartki i przymusowy odpoczynek. Piłkarze muszą mieć świadomość, że się na nich liczy i w każdym meczu rzucać na szalę wszystkie siły i umiejętności. W razie czego w kolejnym meczu zagra ktoś inny, zrobi to samo i też sobie poradzimy - tłumaczył 36-letni Nagelsmann, najmłodszy wśród szkoleniowców 24 uczestników ME.