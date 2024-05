Michał Probierz dokonał wyboru przed Euro 2024. Blisko było kilku perspektywicznych zawodników z PKO Ekstraklasy Jakub Jabłoński Bartosz Głąb

Probierz dokonał wyboru przed Euro 2024. Dwóch skrzydłowych z Ekstraklasy było blisko

Michał Probierz w środę zaskoczył wszystkich i wcześniej niż to było planowane przedstawił kibicom oraz ekspertom szeroką kadrę, która rozpocznie zgrupowanie przed Euro 2024. Z przedstawionej listy wykreśli jeszcze dwa nazwiska, a jak poinformował dziennikarz TVP Sport - Jakub Kłyszejko blisko niej byli perspektywiczni skrzydłowi z PKO Ekstraklasy: Kacper Chodyna z Zagłębia Lubin oraz Piotr Samiec-Talar ze Śląska Wrocław. Jak dodał sam selekcjoner, do ostatniej chwili wahały się losy także innych zawodników Początek turnieju z udziałem Polaków - 16 czerwca. Zainaugurujemy go meczem z Holandią.